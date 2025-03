Den Bad Schmiedeberger Chor gibt es seit fünf Jahren. Grund genug für ein festliches Konzert am Sonntag im Heidekrug in Kleinkorgau.

Letzte gemeinsame Probe für den Auftritt am Sonntag: die Chöre aus Kemberg und Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ. - Ein festliches Chorkonzert ist am Sonntag im Heidekrug in „Günters Volksmusikschänke“ in Kleinkorgau zu erleben. Volkslieder erklingen, Heimatlieder, Schlager von Peter Maffay bis Rod Stewart, auch moderne Stücke. Gleich drei Chöre werden sich ein Stelldichein geben und das Publikum mit ihrem Programm erfreuen.

Anlass ist ein kleines Jubiläum. Der Chor von Bad Schmiedeberg feiert sein fünfjähriges Bestehen – in Gemeinschaft mit dem Volkschor Kemberg und den Wittenberger Sängern und Sängerinnen von „Höfisch Gesang“.

Gemeinsam mit Chor aus Kemberg

Die drei Chöre kooperieren auf vielfältiger Ebene. Auftritte absolvieren die Bad Schmiedeberger gerne gemeinsam mit den Kembergern. „Es ist ein gutes Verhältnis, wir sind befreundet und proben im Wechsel bei der Vorbereitung auf Veranstaltungen“, erklärt Günter Obst, dessen Initiative es wesentlich zu verdanken ist, dass in Bad Schmiedeberg nach der Auflösung des traditionsreichen Chores „Lyra“ (1878 gegründet) nach wie vor eine Sängergemeinschaft existiert.

Am 20. Februar 2020 wurde der neue Chor gegründet, um 20 Uhr, mit 20 Mitgliedern. Zwölf einstige Lyra-Sänger sind dabei. Sehr schwierig wird es dann, die Coronazeit zu überstehen: „Wir sind in den Kurpark gegangen und haben in kleinen Gruppen gesungen“, erinnert sich Obst. Die Zahl der Sänger geht zurück, hat sich aber inzwischen erholt: „Wir sind wieder rund 20 Leute.“ Die Verbindung zum Volkschor Kemberg kommt über Sybille Schaffrin zustande, die die Leitung dort innehat – und zugleich auch jene bei „Höfisch Gesang“, einer Gruppe, der der Bad Schmiedeberger Günter Obst länger angehörte.

30 Stücke im Repertoire

Das Repertoire ist gewachsen in den Jahren, rund 30 Stücke können die Kemberger und die Bad Schmiedeberger vortragen. Etliche werden am Sonntag auch zu hören sein, samt zwei Blöcken von „Höfisch Gesang“.

Günter Obst, der im April 85 Jahre alt wird, sagt zu seiner Leidenschaft: „Das Singen hält uns jung und lebendig. Es regt die Hirnzellen an, nicht zu vergessen die Atmung. Das hält fit.“ Die Mitglieder freuen sich auf jede Probe: „Wir feiern auch runde Geburtstage zusammen, gratulieren mit einem Ständchen. Es macht einfach Freude.“

Einlass in Kleinkorgau ist am Sonntag, 9. März, ab 15 Uhr. Nach Kaffee und Kuchen treten ab etwa 16 Uhr die Chöre auf. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.