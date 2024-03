Die Draußen-Saison in Bad Schmiedeberg beginnt in Kürze mit dem Anwassern. Kneipp-Anlagen, Gradierwerk und Wasserspiel gehen wieder in Betrieb.

Die Vorbereitungen für das Anwassern laufen: Am 22. März wird in Bad Schmiedeberg die Freiluftkneippsaison eröffnet.

Bad Schmiedeberg/MZ. - „Das ist das Bad Schmiedeberger Frühlingserwachen“, kündigt Deddo Lehmann, der Kur-Direktor, das bevorstehende traditionelle Anwassern an. Ein bisschen später als in Wörlitz, wo wie berichtet dem Publikum bereits am Wochenende ein Veranstaltungsreigen geboten wird, lädt das Eisenmoorbad zur Eröffnung der Saison.

Nämlich am Freitag, dem 22. März. An diesem Tag werden nicht allein die Kneipp-Anlagen in Betrieb genommen, die Vorbereitungen dafür laufen längst. Auch im Gradierwerk soll das Wasser dann wieder rieseln. Das war wegen des Frostes und wegen anstehender Reparaturen zeitweise stillgelegt. „Jetzt ist die Sole gekommen, nächste Woche wird es einen Probelauf geben“, erläutert Lehmann. Er verweist zudem auf das Wasserspiel, das ebenfalls ab 22. März wieder zu erleben sein wird. Zurzeit sprudelt lediglich die Hauptfontäne, übrigens nicht zuletzt deshalb, damit den Fischen der Sauerstoff nicht ausgeht.

Der Anlass für den Termin zum Bad Schmiedeberger Anwassern ist bekanntlich alljährlich der Weltwassertag, den die Vereinten Nationen organisieren, um die Aufmerksamkeit auf die lebensnotwendige Ressource zu lenken. Im Vordergrund steht die Tatsache, dass eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser hat.

Doch Wasser, darauf macht das Eisenmoorbad aufmerksam, ist eben auch ein wichtiges Heilmittel. Die Inbetriebnahme der Kneipp-Anlagen im Freien nutzen die Kneippianer, um den Gesundheitsaspekt des Wassers hervorzuheben. Das Kältegefühl in Füßen und Waden sei gewollt, wird betont, denn der Kreislauf werde angeregt, die arterielle Durchblutung verbessert und zusammen mit der Muskelbewegung fördere dies auch den venösen Blutstrom und beuge Krampfadern vor.

Für angemessene Stimmung beim Anwassern sorgt, wie in jedem Jahr, ein buntes Rahmenprogramm. Mit dabei: Pfarrer Kneipp, verkörpert durch Heidemönch Roland Gempe, die Schalmeienkapelle der Feuerwehr Großwig und der Bad Schmiedeberger Kindergarten „Storchennest“. Händler der Region bieten rund um das Tretbecken neben dem Kurhaus Heide-Produkte, gesunde Kost und warme Getränke an.

Traditionsgemäß werden Kurdirektor Deddo Lehmann und Bürgermeisterin Heike Dorczok die ersten sein, die ihre Runden im Tretbecken absolvieren, bevor ihnen das Publikum folgt. Das Eisenmoorbad hofft, dass zahlreiche Gäste kommen, die die Hosenbeine hochkrempeln und das Bad Schmiedeberger Frühlingserwachen miterleben.

Stattfinden wird das Anwassern in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr.