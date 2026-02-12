Im E-Center Wittenberg werden Überraschungspakete im Automaten verkauft, deren Inhalt die Käufer nicht kennen. Die MZ hat das stichprobenartig überprüft. Was Käufer wirklich erwartet.

Michel Schmidt (links) und Ralf Tänzer setzen im E-Center Wittenberg auf das Geschäft mit der Überraschung.

Wittenberg/MZ - Wer vor dem Automaten steht und durch die Glasscheibe schaut, gerät schnell ins Grübeln: das große braune Paket, die kleine weiße Schachtel oder doch die etwas zerknitterte Tüte? Genau das ist der Reiz der „Mystery-Boxen“. Niemand weiß vorher, was sich in den Paketen verbirgt.