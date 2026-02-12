Neuer Automat Mit Video: Mystery-Boxen im E-Center Wittenberg: Was steckt drin?
Im E-Center Wittenberg werden Überraschungspakete im Automaten verkauft, deren Inhalt die Käufer nicht kennen. Die MZ hat das stichprobenartig überprüft. Was Käufer wirklich erwartet.
Aktualisiert: 12.02.2026, 12:38
Wittenberg/MZ - Wer vor dem Automaten steht und durch die Glasscheibe schaut, gerät schnell ins Grübeln: das große braune Paket, die kleine weiße Schachtel oder doch die etwas zerknitterte Tüte? Genau das ist der Reiz der „Mystery-Boxen“. Niemand weiß vorher, was sich in den Paketen verbirgt.