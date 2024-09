In der Nacht vom 12. September auf den 13. September wird die A9 in Richtung München noch einmal voll gesperrt. Warum dies notwendig ist.

A9 auch in der Nacht auf Freitag gesperrt

Autobahn-Vollsperrung in Richtung München

Coswig/MZ - In der Nacht auf Freitag, vom 12. September auf den 13. September, wird die A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode voll gesperrt. Und zwar in der Zeit zwischen 21 bis 06:30 Uhr.

Arbeiten in der Nacht: Mehrere Schäden identifiziert

Während der nächtlichen Arbeiten auf der A9 sind weitere (potenzielle) Schadstellen identifiziert worden, weshalb die Maßnahme um eine weitere Nacht verlängert werden muss. Darüber informiert „Die Autobahn GmbH des Bundes“ in einer Pressemitteilung.

Die Auffahrt an der Anschlussstelle Coswig (nicht wie in den beiden Nächten zuvor schon ab Köselitz) wird bereits von 19 bis 8 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung von der Anschlussstelle Coswig zur Anschlussstelle Dessau-Ost.

Sanierung: Umfangreiche Bauarbeiten

Nach dem Abschluss werden der Pressemitteilung zufolge knapp 100 Aufbrüche und gefährdete Stellen saniert sein. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Berlin werden voraussichtlich in der kommenden Woche saniert. Genaueres dazu ist noch nicht bekannt.

In den vergangenen beiden Nächten (10. auf den 11. und 11. auf den 12. September) konnten auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Vockerode der Pressemitteilung zufolge bereits rund 80 Schadstellen saniert werden.