Coswig/MZ. - Nachdem die A9 in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Fahrtrichtung München komplett gesperrt war, wird es auch am heutigen Mittwoch (11. September) ab 20.30 Uhr zur Vollsperrung kommen. „Wir haben jetzt sozusagen Halbzeit“, informiert Tino Möhring von der Autobahn GmbH die MZ. Die Arbeiten seien wie geplant vorangegangen, sodass grundsätzlich davon ausgegangen werde, dass es lediglich in den beiden dafür vorgesehenen Nächten zur Vollsperrung kommen werde. In erster Linie gehe es dabei um Schäden im Bereich der Coswiger Anschlussstelle.

Schadstellen aufgefüllt

„Entsprechende Schadstellen seien ausgefräst und neu aufgefüllt worden“, berichtet er vom Geschehen vor Ort. Die Rede ist dabei von der Fahrbahn in Richtung Berlin, die derzeit als Ausweichstrecke in Richtung München fungiert. Die eigentliche Fahrbahn in Richtung München wird bereits seit April auf einem Teilstück von etwa zehn Kilometern Länge voll saniert.

„Trotz der vielen vorbereitenden Arbeiten, die bereits seit dem vorigen Jahr stattgefunden haben, kam es zu etlichen Schadstellen“, berichtet Möhring. Die nun durchgeführte Notreparatur habe in allererster Linie Präventiv-Charakter. Wenn über kaputte Stellen ständig gefahren werde, würden diese schnell noch bedeutend schlechter werden, erklärt er die Maßnahme.

Anschlussstelle Vockerode bleibt geöffnet

Auch in der kommenden Nacht werde der Verkehr ab der Anschlussstelle Köselitz hauptsächlich über Bundesstraßen bis nach Dessau-Ost umgeleitet. „Allerdings ist die Anschlussstelle Vockerode geöffnet“, sagt Möhring. Die Anwohner können dort wie gewohnt in beiden Richtungen auf die Autobahn auffahren. „Es macht keinen Sinn, den gesamten Autobahnverkehr über kleinere Straßen bis nach Vockerode zu führen“, begründet er.

Auch heute Nacht wird es von 20.30 Uhr bis 6.30 Uhr morgens zur Sperrung kommen. Die Auffahrten in Köselitz und Coswig sind für vorbereitende Maßnahmen allerdings schon eher und auch etwas länger gesperrt. Da die Situation auch auf der derzeit in Richtung Berlin benutzten Fahrbahn sehr ähnlich ist, geht Möhring davon aus, dass es zeitnah auch in dieser Richtung nächtliche Vollsperrungen geben werde.