Kreuzungsunfall in Wittenberg Auto kracht beim Abbiegen gegen Laterne – Beifahrerin verletzt

Unfall an einer Kreuzung in der Dobschützstraße in Wittenberg: Ein Mercedes-Benz und Opel kollidieren, der Opel prallt gegen einen Laternenmast. Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz.