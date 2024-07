Euper/MZ - Eine 37-jährige Bmw-Fahrerin befuhr am 1. Juli um 06.23 Uhr die K 2010 aus Richtung Euper kommend in Richtung B 2, als plötzlich ein Wildschwein von links kommend die Fahrbahn querte und mit dem Pkw kollidierte.

In der weiteren Folge geriet die Fahrerin ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem anliegenden Feld. Sie wurde dabei verletzt und zur Untersuchung und gegebenenfalls Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Schwein verendete am Unfallort.