Dashcams in Wittenberg: Was Polizei, Gericht und Datenschutzbehörde dazu sagen

Wittenberg/MZ - Ein regnerischer Herbstmorgen. An einer Kreuzung in Wittenberg kracht es. Zwei Autos stoßen zusammen. Die Fahrer steigen aus, die Hände zittern. „Sie sind bei Rot gefahren!“, ruft der eine. „Nein, Sie haben die Vorfahrt missachtet!“, entgegnet der andere. Keine Zeugen, nur widersprüchliche Aussagen. Auch wenn dieser Fall fiktiv ist – in solchen Situationen wünschen sich viele einen neutralen Zeugen – eine Dashcam. Die MZ hat bei Behörden nachgefragt, wann Dashcams erlaubt sind, welche Rolle sie in Wittenberg vor Gericht spielen und wie die hiesige Polizei dazu steht.