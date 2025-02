Wittenberg/MZ. - Seit Wochen rühren Maren Dannenberg, Dominique Hoffmann und Stephanie Tuche die Werbetrommel und haben jeden Einzelnen persönlich eingeladen. Ein paar Plakate in dem Coswiger Ortsteil kündigen es ohnehin schon lange an. Seit heute Morgen werden unwissende Kraftfahrer auch an den Ortseingängen der 426-Seelengemeinde mit großen farbigen Schildern gewarnt. Am Samstag ist es soweit: In Cobbelsdorf herrscht Ausnahmezustand.

