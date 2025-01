Veranstaltungen an diesem Wochenende in Wittenberg und Umgebung: Winterwandeln durch Lichtinstallationen in Beelitz können Ausflügler ebenso wie Werke einer Malerin mit Wittenberger Wurzeln entdecken.

Wittenberg/MZ. - Kühl, aber nicht unfreundlich soll sich wohl dieses Wochenende zeigen. Das könnte Gelegenheit für eine Winterwanderung sein, lädt aber sicher auch zu einem Theater- oder Konzertbesuch ein.

Wandeln auf dem Baumkronenpfad in Beelitz

Nachdem kürzlich der Wichtelpfad im Friedenthaler Grund ausführlich an dieser Stelle vorgestellt wurde, gibt es noch eine weitere Wichtel-Entdeckertour. Diese liegt im Waldpark in den Beelitzer Heilstätten. 24 Waldwichtel haben sich auf dem Gelände rund um den Baumkronenpfad versteckt und sind noch bis Ende Februar die Hauptakteure im Beelitzer Waldwichtel-Memory. „Zusammen mit den winterlichen Lichtinstallationen ist der Baumkronenpfad in den Beelitzer Heilstätten auch in der kalten Jahreszeit ein Ausflugstipp für die ganze Familie“ findet das Team „Baum & Zeit“. Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Januar, 12 bis 19 Uhr. Das gilt auch am kommenden Wochenende sowie vom 1. bis 9. Februar und dann an den Wochenenden 15. und 16. sowie 22. und 23. Februar, wenn zur Wichtelsuche mit Quiz und dem abendlichen Winterwandeln eingeladen wird.

Schauspiel und Oper im Anhaltischen Theater

Meisterklasse verspricht das Anhaltische Theater an diesem Wochenende in Dessau. Zum einen gibt es das Schauspiel „Meisterklasse“ von Terrence McNally. Zu sehen ist es am Sonnabend, 18. Januar, um 17 Uhr im Großen Haus. Ausgangspunkt des Stücks sind die Meisterklassen, die die legendäre Opernsängerin Maria Callas nach dem Verlust ihrer Stimme und dem Ende ihrer Bühnenkarriere an der Juilliard School in New York gab. Aufbauend auf diesen biografischen Gegebenheiten zeigt das Stück drei fiktive Unterrichtssituationen mit zwei jungen Sängerinnen und einem Tenor. Meisterlich geht es auch am Sonntag, 19. Januar, zu, wenn sich um 16 Uhr für Mozarts „Don Giovanni“ der Vorhang hebt. In diesem großen Opernspektakel ist unter anderen das gesamte Solisten-Ensemble auf der Bühne zu erleben. Dazu findet die Anhaltische Philharmonie unter der Leitung von Markus L. Frank einen dramatischen geschmeidigen Sound, der das Haus füllt und das Publikum fesselt.

Ausstellung mit Werken Thea Schleusners in Wittenberg

Noch bis zum 2. Februar kann die Ausstellung „Ein Leben für die Kunst. Die expressiv-symbolistischen Welten der Thea Schleusner“ im Alten Rathaus, im Cranachhaus, Markt 4, und im Zeughaus in Wittenberg besucht werden. Da die Stiftung Christliche Kunst als vierter Standort ihre Pforten für diese Ausstellung seit dem 14. Januar geschlossen hat, wird der Kombiticketpreis auf 7,50 Euro reduziert. Die Besucher können damit die Ausstellung in den drei anderen Häusern zu der gewohnten Öffnungszeit, jeweils dienstags bis sonnabends von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr besuchen. Die Einzelticketpreise bleiben davon unberührt. Das alte Ticket wird weiter verwendet.

Konzert in Torgaus Kulturbastion

New Blues, ein atemberaubender Mix aus Tradition und Innovation kommt mit „Muddy What“ in die Kulturbastion in Torgau. Die drei jungen Musiker aus München und Nürnberg verpassen der traditionellen Stilrichtung eine moderne, erfrischende und unverwechselbare Note. Wabernde Delta-Sounds, funky Beats, filigrane Balladen und dann wieder stampfender Blues: Das Trio Fabian Spang (git, voc), Ina Spang (git, mandolin) und Michi Lang (dr, bass) zeigt sich facettenreich und mit dynamischem Leichtsinn. Das Konzert ist am Sonnabend, 18. Januar, um 20 Uhr.

Kurztipps

1. Bad Schmiedeberg, Kurhausgarten, Sonnabend 15 bis 18 Uhr: Winterglühen in den Winterbuden mit Grillen, Kuchen und Glühwein bei musikalischer Untermalung

2. Gräfenhainichen, „Mount Rosi“, Rosa-Luxemburg-Straße 76: Kinderrodeln (Sonnabend ab 16 Uhr) und Après -Ski-Party (ab 19 Uhr)