Wochenend-Empfehlungen rund um Wittenberg: Feste in Oranienbaum und Köthen, Konzerte in den Kirchen Wörlitz und Kemberg oder ein betörender Garten in Jahmo können das Ziel sein.

Wittenberg/MZ. - Die sonnigeren Maitage dieser Woche sind schon vorbei. Allerdings soll das Wetter an diesem Wochenende noch ausflugstauglich sein. Besucht werden könnte unter anderem das Organgenfest in Oranienbaum, zu dem an beiden Tagen eingeladen wird. Start ist jeweils um 11 Uhr. Höhepunkte dürften unter anderem am Sonnabend der Festumzug sein, der um 14 Uhr startet, und am Sonntag um 14 Uhr der Orangenschälwettbewerb. Gefeiert werden soll auch im Schloss in Wartenburg, wo am Sonnabend von 11 bis 16 Uhr Angebote unterbreitet werden, so zum Beispiel Puppentheater. Wohin es noch gehen könnte.

Wörlitz bringt Sommermusiken

Zum Auftakt der diesjährigen Wörlitzer Sommermusiken findet am Sonntag, 25. Mai, um 15 Uhr ein Konzert in der Petrikirche statt. Unter der Leitung von Anna-Maria Heinke musizieren Sänger verschiedener Chöre zusammen. Es werden geistliche Chorwerke verschiedener Epochen bis hin zum Gospel zu hören sein. Zusätzlich erklingt Musik auf dem Marimbaphon sowie dem Klavier. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Offener Garten in Wittenbergs Ortschaft Jahmo

In seinen Garten lädt der Förderverein Jahmo in den Wittenberger Ortsteil, Jahmo 4c ein. Am Sonntag, 25. Mai können Interessenten von 10 bis 17 Uhr den alten Bauerngarten mit Stauden, Blühsträuchern, altem Baumbestand, Wasserspielen und vielen Dekoobjekten genießen, schauen und verweilen. „Genießen Sie den Garten bei Kaffee und Kuchen zugunsten des Vereins“, heißt es in der Einladung. Es gibt viele schöne Sitzgelegenheiten und der Holzbackofen kann besichtigt werden.

Köthen lädt zum Steampunk-Fest

Auf eine Zeitreise geht es am Sonntag, 25. Mai, von 11 bis 17 Uhr beim 4. Steampunk-Fest in Köthen. Steampunks und Freunde dieser kulturellen Bewegung erwartet ein Programm im Ambiente der altehrwürdigen Schloss- und Parkanlage. Dabei sind unter anderem die Bands „Nobody Knows“ aus Stendal, „Trio Klangart plus Bass“ aus Erfurt und die „Fabulöse Wanderbühne“ aus Dresden. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf „Die Maschine – vom Antrieb zum Klangtrieb“ aus Flensburg, Philipp Burchardt mit der Great Highland Bagpipe und „Schmiede-Jahnert“ aus Eisleben. Steampunk-Maker, Künstler und Tüftler mit ihren fantasievollen Dioramen, Schmuckstücken, Maschinen und Wundern der Technik komplettieren das Steampunk-Fest. Neben Musik und Tänzen gibt es darstellendes Handwerk, Programmpunkte für die kleinen Gäste sowie Speisen und Getränke.

Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der Arbeit sind willkommen.

In Zörbig geht es um amerikanische Lebensart

In Zörbig wird von diesem Freitag das Gelände der Agrargenossenschaft zur Showfläche für V8-Kraft, Chrom und Rock’n’Roll. Beim Salt-City-Custom-Event 2025, das bis Sonntag, 25. Mai, stattfindet, versammeln sich mehrere Hundert Fahrzeuge, Motorräder und Trucks amerikanischer Bauart – vom glänzenden Cadillac über liebevoll restaurierte Pick-ups bis hin zum donnernden Dragster. „Wir setzen auf echte Fahrzeuge, ehrliche Begegnungen und eine Atmosphäre, in der sich Schrauber, Familien und Musikfans wohlfühlen“, sagt Veranstalter Ronny Böhme. Was Besucher erwartet, ist ein Mix aus Fahrzeugkultur, Musikfestival und Szene-Treffen – offen für alle, die das amerikanische Lebensgefühl lieben. Am Sonnabend, 24. Mai, dreht sich alles um Action, Ästhetik und Szenegefühl mit Shows, Wettbewerben und einer Ausfahrt. Der Sonntag steht ab 9 Uhr im Zeichen der Familie.Infos zu Anreise, Teilnahme, Händler und Highlights gibt es online unter

www.salt-city-customshow.de.

Kemberger Kirche mit „Verliebter Nachtigall“

In der Kirche in Kemberg erklingen am Sonntag, 25. Mai, um 17 Uhr Klarinette, Blockflöte und Orgel in einem Konzert. Unter dem Titel „Die verliebte Nachtigall“ werden Susanne Ehrhardt an der Klarinette und Blockflöte und Thorsten Hülsemann an der Orgel verschiedene Musikstücke vortragen. Susanne Ehrhardt kommt aus Berlin und ist auf internationalen Bühnen als Musikerin unterwegs. Thorsten Hülsemann ist Kantor am Kloster Maulbronn und setzte sich schon im Studium mit historischen Orgeln auseinander. Beide tragen in der Kemberger Kirche, Kreuzstraße 8, verschiedene Stücke von unter anderem Vivaldi, Mozart und van Eyk vor.

Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.