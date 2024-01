Wittenberger haben keine Alternative im Kampf um den Klassenerhalt Auftakt in der Stadthalle für furiose Aufholjagd?

Am Sonntag steigt in der Stadthalle in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga das Landesderby gegen Köthen. Der SV Grün-Weiß tritt in Bestbesetzung an. Der Gast hat Personalprobleme.