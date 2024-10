Es ist eine seltene Konstellation gewesen: In der weltberühmten Schlosskirche in Wittenberg hat sich mit Sarah und Thomas Herzer ein Ehepaar um die Musik gekümmert. Warum Schluss ist und wie es weitergehen soll.

Seit 21 Jahren in Wittenberg: Sarah und Thomas Herzer. Das ändert sich nun bald.

Wittenberg/MZ - Im September 2003 kamen Sarah und Thomas Herzer nach Wittenberg als Organisten an die Schlosskirche sowie als Dozenten für Kirchenmusik im Evangelischen Predigerseminar. Jetzt brechen sie auf zu neuen Ufern, zunächst tritt der 47-Jährige in Heide/Holstein eine neue Stelle als Kantor an. Sie, 48, arbeitet hier noch bis April 2025 und das jüngste Kind beendet das laufende Schuljahr, bevor auch sie nach Heide ziehen. Zur MZ hatte Herzer unlängst gesagt, um sich auch künstlerisch noch einmal neu zu orientieren, sei jetzt eine gute Zeit. Nun blickt das Kantorenpaar ein bisschen zurück. Das Gespräch führte Corinna Nitz.