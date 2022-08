Auf Wittenberger Spielplätzen fehlen Spielgeräte

49 öffentliche Spielplätze zählt die Lutherstadt. Fast alle sind okay, einige aber nicht. Anwohner beklagt Zustand der Anlagen im alten Neubaugebiet: Marode Geräte seien abgebaut worden, Ersatz aber nicht da.

Ohne „Schiff“: Spielplatz am Trajuhnschen Bach nördlich der Kita „Pittiplatsch“

Wittenberg/MZ - Kritik am Zustand von Spielplätzen gibt es aus dem alten Wittenberger Neubaugebiet in Friedrichstadt. „Ich finde es nicht schön, dass alle Spielplätze in unserer Umgebung weg gemacht werden, aber nichts neues hingestellt wird“, schreibt jemand aus der Straße der Befreiung.