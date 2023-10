Auf dem Weg zur Laga: Was in Wittenberg geplant ist

Wittenberg/MZ - Was haben die Landesgartenschau (Laga) in Wittenberg und Weihnachten gemeinsam? Beides scheint noch weit weg, Weihnachten ist erst in drei Monaten und die Laga findet im Jahr 2027 statt. Dass gleichwohl „die Zeit rennt“ sagt am Mittwochabend Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) im Stadthaus. Dort werden an diesem 4. Oktober im Foyer nicht nur Preisträgerentwürfe ausgestellt, sondern die Öffentlichkeit ist zu einem weiteren Stadtgespräch eingeladen. Etliche Interessierte sind gekommen.