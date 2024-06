Wissenschaftsminister besucht das auf Batteriespeicher spezialisierte Unternehmen Tesvolt in Wittenberg. Worum es während seiner Visite geht.

Auf dem Strom der Zeit: Willingmann bei Tesvolt in Wittenberg

Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Daniel Hannemann (2.v.l.) und Victor Schäfer (r.) zeigen Minister Armin Willingmann während seines Besuches bei Tesvolt in Wittenberg das Produktportfolio.

Wittenberg/MZ. - Nachdem die Bundesregierung Ende 2023 den Umweltbonus für Elektroautos gestoppt hat, wurde 2024 die Kürzung der Mittel für die Batterieforschung angekündigt. Dass sich das auch auf Unternehmen wie Tesvolt in Wittenberg auswirkt, sagt dort am Mittwoch auf Nachfrage Victor Schäfer zur MZ. So ist die Rede davon, dass sich der Fachkräftemangel weiter anspannen könnte, denn oft genug werden Fachkräfte eben durch Forschungsprojekte ausgebildet. Generell sei die Entscheidung zu einem Zeitpunkt, da, wie Tesvolt-Mann Schäfer sagt, weltweit Fabriken gebaut werden sollen, „nicht nachvollziehbar“. Man nehme hier „gerade das Tempo raus“.