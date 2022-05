Ärger wegen loser Steine in Wittenberg

Im Roten Land gibt es Probleme mit dem Straßenbelag. Anwohner meldet Lücken im Gitter. Verwaltung hält grundsätzlich an TTE-Verfahren fest.

Wittenberg/MZ - Der Schreiber klingt besorgt: „Im Roten Land gibt es ständig eine Gefahr im Straßenverkehr. Die Steine der neuen Fahrbahn werden immer wieder durch zu schnell fahrende Fahrzeuge aus dem Raster geschleudert. Täglich müssen wir diese mehrmals einsetzen. Die Straßengitterplatten schaukeln hin und her. Ich bitte Sie dringend etwas zu tun, bevor hier jemand böse verunfallt.“ Beigefügt ist ein Foto, es zeigt Löcher und lose Steine. Der Eintrag im Wittenberger Mängelmelder „Sag’s uns einfach“ bezieht sich auf den Straßenbelag TTE, der in der zuvor unbefestigten Straße „Rotes Land“ vor rund zwei Jahren verlegt wurde, nachdem sich die Anwohner für diese preiswerte Alternative zum herkömmlichen Straßenbau ausgesprochen hatten. Was ist da los im Roten Land?