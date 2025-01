Anzeigen in Bürgerbroschüre werden verkauft - obwohl die schon längst erschienen ist

Betrüger in Wittenberg

Die Lutherstadt Wittenberg warnt vor „Trittbrettfahrern“ im Zusammenhang mit Anzeigen in der neuen Bürgerbroschüre.

Lutherstadt Wittenberg. - Im Zusammenhang mit ihrer Bürgerbroschüre warnt die Lutherstadt Wittenberg vor Betrügereien.

Derzeit werden Kunden offensichtlich um Druckfreigaben für ihre Anzeigen gebeten, obwohl die Broschüre schon im Dezember des Vorjahres ausgeliefert wurde, wie die Stadt mitteilte. Statt mit ihrer Unterschrift die Druckfreigabe zu erteilen, erteilen die Kunden einen Anzeigenauftrag bei einem „unseriösen Verlag“, wie es hieß.

Bürgerbroschüre in Wittenberg: Stadt sprich von „Trittbrettfahrern“

Die Stadt sprach in diesem Zusammenhang von „Trittbrettfahrern“. Verschiedene Menschen seien mit einem vermeintlichen Korrekturabzug unterwegs, wobei es sich um Kopien der in der Broschüre gedruckten Werbeanzeigen handele.

Die verantwortliche BVB-Verlagsgesellschaft mbH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass "derartige Verlage" nicht in ihrem Auftrag und Namen tätig sind. Ebenfalls informiert sie darüber, dass sie Anzeigen oder Daten ihrer Kunden nicht an Dritte weitergibt.

Eine Neuauflage der Informationsbroschüre ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Stattdessen akquiriert die BVB-Verlagsgesellschaft aktuell Anzeigenkunden für einen Ausbildungsatlas in der Region.