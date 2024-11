Kemberg/Rackith/MZ. - Rund um Rackith haben sich am Wochenende die Ortsschilder in Protesttafeln verwandelt.Unbekannte hatten sie in mehreren Orten mit dem Zusatz „Am See“ überklebt, gefolgt vom sarkastischen Ausruf „Danke Torsten“ und einem Smiley, der alles andere als begeistert wirkt. Diese Botschaft ist offenbar an den Kemberger Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) gerichtet. Was zunächst wie ein Scherz aussieht, könnte in Wahrheit Ausdruck des Protests gegen die dortige Kiesgrube sein und deren Pläne, zukünftig Kies per Güterzug zu verladen. Zudem machen Gerüchte die Runde, dass das hiesige Abbaugebiet erweitert werden soll.

