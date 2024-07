Gräfenhainichen/MZ. - Immer wieder gibt es Beschwerden seitens der Anwohner, wenn die Festivalsaison in Ferropolis die Gegend auf den Kopf stellt, weil zehntausende Besucher auf einmal auf die Halbinsel am Rande der Heidestadt Gräfenhainichen strömen. Beim Splash-Festival Anfang Juli soll es laut dem Stadtblatt „Hänicher Bote“ nun wieder Ärger gegeben haben. In diesem Fall ging es um Polizisten, die Anwohnern aus dem Ortsteil Jüdenberg die direkte Durchfahrt über die Bundesstraße 107 verwehrt hätten, weil die für anreisende Festivalgäste reserviert war und ihnen dabei noch den Tipp mitgegeben hätten, sich doch beim Bürgermeister über die Sperrung zu beschweren.

Kein schwarzer Peter

Der reagierte im Hänicher Boten ungehalten: „Es ärgert mich, dass versucht wird, dem Bürgermeister hier den schwarzen Peter zuzuschieben“, so Enrico Schilling (CDU). Die Bundesstraße liege zudem nicht im Verantwortungsbereich der Stadt, die Aussage der Polizisten sei schlicht falsch. Auch habe er sich im Vorfeld mit dem Einsatzleiter der Polizei darauf verständigt, dass Jüdenberger weiterhin durchfahren dürften, da diese ja theoretisch auch Festival-Gäste sein könnten, oder dort Enkel abholen könnten. Die Sperrung selbst sei mit Sicherheitsaspekten begründet worden, weil auf beiden Seiten der Straße geparkt und gecampt wird.

Schilling will Regelung

Er wolle nach den neuerlichen Erfahrungen jedoch erneut das Gespräch mit Veranstalter und Polizei suchen. Beim nächsten Mal solle der Veranstalter den Zusatz „für Anlieger frei“ mit beantragen. „Ich hoffe, dass die zuständigen Instanzen das dann auch mittragen“, erklärte Schilling im Hänicher Boten, der am 17. Juli erschien.