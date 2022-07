Angemessene Würdigung für Coswiger Azubis

Coswig/MZ - Ganz bewusst hatten sich die Verantwortlichen für einen feierlichen Rahmen entschieden. Wenn auch nur in kleiner Runde. Am Freitag erhielten die Auszubildenden der Stadtverwaltung Coswig nach dreijähriger Lehrphase und bestandener Prüfung ihre Abschlusszeugnisse. Im Ratssaal wurde zu diesem Zweck nach der offiziellen Übergabe, die am Flügel von Niclas Wirth, Schüler der Musikschule Heinrich Berger, gebührend begleitet wurde, zu einer kleinen Kaffeerunde mit Amtsleitern und Angehörigen der Auszubildenden geladen.

