GRÄFENHAINICHEN/MZ. - Die Stadt Gräfenhainichen will im Jahr 2025 mindestens ein weiteres Stadtsanierungsprojekt unbedingt umsetzen. Dabei geht es grundsätzlich nur um das allgemeine Erscheinungsbild des Geländes an der Freilichtbühne in der Schlossstraße. Erst ein Beschluss des Gräfenhainichener Stadtrates in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres ermöglicht dieses Vorhaben.

