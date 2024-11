Weiße Weihnachtsdekoration und Gebrauchskeramik, handbemalt mit dem Motiv von Kapuzinerkresse, gehören unter anderem zu den Angeboten in der Keramikwerkstatt von Anja und Jörg Engler in Zahna.

Wittenberg/MZ. - Das aprilhafte Novemberwetter soll sich wohl noch etwas halten. Wobei für den Sonntag, 24. November, deutlich angenehmere Temperaturen erwartet werden. Dafür einige Tipps, wohin Ausflüge an diesem Wochenende in Wittenberg und Umgebung führen könnten:

In Zahna öffnet die Familie Engler ihre Keramikwerkstatt

Ihre für den Advent stimmungsvoll dekorierte Töpferwerkstatt öffnen an diesem Wochenende Anja und Jörg Engler in Zahna, in der Breitenteichstraße. Neben den beliebten Keramiken mit roter und blauer Glasur und Kranichmotiv zum Beispiel, den Schalen mit Schneeglöckchen und den beliebten Spruchtassen gibt es auch ein neues Motiv. Kapuzinerkresse malt Anja Engler auf verschiedene Gefäße, die zum Teil orangefarbene Innenglasur erhalten. „Die Kapuzinerkresse in Orange und Gelb rankt sich geradezu um die Gefäße“, beschreibt die Bossiererin das Motiv. Auf Wunsch wird sie an den beiden Tagen vor Ort auch Gefäße bemalen, um ihre kunsthandwerkliche Arbeit vorzustellen und mit den Kunden darüber ins Gespräch zu kommen. Zudem haben Englers kleine Engel und weiße Häuser als dezente weihnachtliche Dekoration gefertigt. Geöffnet ist an beiden Tagen, 23. und 24. November, von 10 bis 17 Uhr. Der Besuch der Werkstatt kann auch mit einem Besuch der Rassegeflügel- und Kaninchenschau in Zahna in der Agrofarm verbunden werden.

In Wüstemark ist die Kreativwerkstatt offen

Ebenfalls zum Stöbern in ihrer Kreativwerkstatt lädt Karma Retzke am Sonnabend, 23. November, ab 14 Uhr ein. Bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsduft ist das möglich. Bei milder Witterung soll die Kranzwerkstatt mit allerlei Grün geöffnet sein und die Feuerschale zum Verweilen einladen.

Konzert zum Ewigkeitssonntag in der Stadtkirche in Wittenberg

Zum Ewigkeitssonntag wird in der Wittenberger Stadtkirche das „Requiem op. 9“ von Maurice Duruflé aufgeführt. Zu hören sein wird der Wittenberger Motettenchor unter der Leitung von Kantor Christoph Hagemann, der zudem auch Musik von Josquin Desprez und Heinrich Schütz singt. Die Veranstaltung beginnt an dem 24. November um 18 Uhr.

Märchen „Die Schneekönigin“ auf der Wasserburg

Mit einer Besonderheit überrascht der Theaterburgverein Roßlau seine Freunde und Anhänger. Nach dem Burgtheatersommer geben die Schauspieler noch ein Sondergastspiel im Spätherbst und Winter: In der Torscheune der Burg wird das Märchen „Die Schneekönigin“ nach Hans Christian Andersen aufgeführt. Das Stück für das erstmalige Wintertheater inszeniert Jobst Langhans, der im Sommer das Kindertheater betreut. Am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, ist es jeweils ab 15 Uhr zu sehen. Angesprochen sind Kinder ab fünf Jahren und alle jung gebliebenen Theaterfreunde. Die Burgtheater-Produzenten Benjamin Kolass und Elisabeth Taraba sagen, dass für die Schauspieler gerade „Die Schneekönigin“ das Weihnachtsmärchen schlechthin sei, was sie immer schon mal spielen wollten. Ein Debüt erlebt Nikita Gestrich, der als Schauspieler und auch auf dem Akkordeon agiert.

Info:Ein Eintritt wird nicht erhoben, der Verein bittet um eine Spende.

Weihnachtsmärchen hat Premiere in Dessau

Märchenhaft geht es auch in Dessau zu. Im Anhaltischen Theater wird am Sonntag, 24. November, um 16 Uhr „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende zur Premiere gebracht. Die Inszenierung des Weihnachtsmärchens im Großen Haus ist für Fantasievolle und Märchenliebhaber ab sechs Jahren gedacht. Zur Geschichte: Der Wissenschaftler Professor Beelzebub Irrwitzer hat sich verpflichtet, die Umwelt zu zerstören, Tiere auszurotten, Seuchen in die Welt zu bringen und das Klima zu manipulieren. Finanziell unterstützt wird er von seiner Tante Tyrannja Vamperl, die den ausbeuterischen Kapitalismus personifiziert. Die Geschichte spricht die Utopie aus, all das Negative, das in der Welt geschieht, ins Positive umkehren zu können.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in der Wittenberger Touristinformation.

Basteln im Haus am See

Ins Haus am See in Schlaitz laden die Mitarbeiter am Sonntag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr ein. Ältere und jüngere Naturfreunde können weihnachtlichen Tischschmuck und kleine Weihnachtsgeschenke basteln. Diese Veranstaltung wird auch noch einmal am 1. Advent, 1. Dezember, angeboten.

Capriccio mit Advent-Rock in Selbitz

Auf ein besonderes Konzert darf sich das Publikum an diesem Sonnabend, 23. November, in der Dorfkirche Selbitz freuen, wenn der Dorfförderverein und Capriccio ab 17 Uhr einladen. Capriccio haben ein Programm unter dem Motto „Advent-Rock“ zusammengestellt. Für das leibliche Wohl und vorweihnachtliches Ambiente sorgt der Dorfförderverein Selbitz.

Bekannt sind die beiden Grenzgänger zwischen den Musikstilen, Sabine Waszelewski und Klaus-Jürgen Dobeneck, in der Region durch verschiedene Themen-Konzerte, die sie in den vergangenen Jahren unter anderem in Wittenberg, Wörlitz, Bad Schmiedeberg, Gräfenhainichen und Bergwitz gegeben haben. Programme sind unter anderen „Klassik trifft Rock“, „Wer die Rose ehrt“ und „Ladies Pop“. Aber auch eine Zusammenstellung von Beatles-Titeln „Come Together“ oder mit Karat-Titeln, die ihnen einen Preis einbrachte, gehören zu ihrem Repertoire.

Kartenverkauf unter der Tickethotline: 0171/4547950 und 034906-28000 .

Klaus-Jürgen Dobeneck ist dabei mit E-Gitarre, Akustik-Gitarre, und Querflöte zu hören. Von ihm stammen zudem die Arrangements. Sabine Waszelewski ist die Sängerin, die auch durchs Programm mit Anmoderationen und anekdotenhaften und gefühlvollen Informationen zu den Titeln führt. Percussion und Gitarre sind außerdem ihre Beiträge.