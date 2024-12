Bewegung und Musik haben eine therapeutische Wirkung – davon sind Kristin Anders und Daniela Maul überzeugt. Wie Harfe, Koshi und Tambura entspannen und was Yoga und Musik in der Bosse-Klinik bewirken.

Wittenberg/MZ. - Was hat Rockmusik mit Yoga zu tun? Für Daniela Maul ist es „dieses sich Spüren, zum Ausdruck finden“, das beides so heilsam macht. Diese heilende Wirkung spürt die ehemalige Frontfrau einer Rockband nicht nur bei ihrer Arbeit als Musiktherapeutin in der Bosse-Klinik, sondern auch bei den Yin-Klang-Yoga-Stunden, die sie monatlich mit der Yogalehrerin Kristin Anders in Viola Rudloffs Studio „Yoga und Du“ abhält.