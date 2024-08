Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Aus dem Gartenreichtag wird 2024 das Gartenreichfest. Am 10. und 11. August wird an den Geburtstag von Fürst Franz von Anhalt-Dessau am 10. August 1740 erinnert. Ein breites Bündnis aus Kooperationspartnern hat dazu wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt, weshalb hier nur Schlaglichter geworfen werden können – auf einige Offerten in Wörlitz und Oranienbaum. Sie zeigen auch, dass Besucher dieses Gartenreichfestes aktiv sein können.In den Reigen der Führungen, die vorbereitet sind, reihen sich jene im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz ein. Die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs öffnet das Haus am Samstag, 10. August, und Sonntag, 11. August, jeweils um 11.30, 14 und 16 Uhr zu geführten Rundgängen. Unter dem Motto „Hereinspaziert und Staunen“ können Besucher viel über die Geschichte dieses interessanten Gebäudes sowie über dessen ehemalige Besucher und Bewohner erfahren. Tickets im Vorverkauf gibt es im Laden „Nützliches und Schönes“.Es bleibt mobil, diesmal aber richtig, also mit fahrbarem Untersatz, denn der Verband Welterberegion Dessau-Anhalt-Wittenberg lädt am Samstag, 10. August, zwischen 10 und 18 Uhr zur kostenfreien Fahrt mit der Welterbe-Linie 304. Kostümierte Persönlichkeiten der Region und erfahrene Gästeführerinnen erwarten die Gäste ebenso wie ein musikalisches Live-Programm. Die Fahrten finden zu festen Zeiten zwischen den Welterbe-Städten Dessau, Wörlitz und Wittenberg statt. Zu den Programmpunkten im Bus ab Wittenberg Hbf (Bussteig 5) gehört demnach „Musik quer durch den Gemüsegarten“ mit Jan von Suppengrün (Jan Pajak) an der Gitarre und in Begleitung von Katja Köhler als Katharina von Bora und Astrid Räuchle als Barbara Cranach. Mit Gästeführerin Martina Wormuth gibt es „Wissens- und Schmunzelnswertes“. Ab 13 Uhr kann man die Dessauer Gästeführerin Christiane Quanz in romantischem Kostüm beim Wandeln durch den Park treffen. Alle Informationen zu Programm und Fahrplan mit Sonderfahrten sind auf www.anhalt-dessau-wittenberg.de/welterbelinie auch im Internet abrufbar.Und weiter geht’s zu Fuß. In Oranienbaum wird um 14.30 Uhr am Samstag zu einem Stadtspaziergang auf dem Denkmalpfad eingeladen. Treffpunkt ist am Tor zum Ehrenhof vom Schloss. Die „Oranienbaumer Marktfrau“ führt zu wichtigen und interessanten Orten aus 350 Jahren Stadtgeschichte. Anmeldungen sind per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 034905/31009 möglich. Von 11 bis 16 Uhr stehen außerdem im Schlosspark Oranienbaum die Türen der sonst nicht für Besichtigungen geöffneten Pagode im englisch-chinesischen Garten offen. Das im Volksmund auch als Glockenturm bezeichnete Bauwerk ist auf einem künstlichen Hügel bestimmendes Element des Schlossparks. Frühaufsteher könnten ihre Freude an dieser Offerte haben: Am Sonntag, 8 Uhr, lädt die Yoga- und Meditationslehrerin Ute Winkelmann zu einem Spaziergang durch die Wörlitzer Anlagen ein. Die geführte Meditation sowie kurze Achtsamkeitsstopps und begleitende Klänge sollen den Teilnehmern einen sanften und bewussten Start in den Tag verschaffen. Treffpunkt ist 8 Uhr das Piemonteser Bauernhaus im Wörlitzer Park. Die Teilnahme kostet 13 Euro, Kinder unter zehn zahlen nichts. Per Mail an [email protected] wird um Anmeldung gebeten.Kurz und knapp: Ab 14 Uhr gibt es wieder ein Picknick bei Franz. Dazu können Besucher festlich gekleidet, mit gefülltem Picknickkorb und weißer Decke auf der Wiese vor dem Wörlitzer Schloss Platz nehmen und bei einem vielfältigen Rahmenprogramm den Geburtstag des Fürsten Franz feiern. Oder: Um 11 Uhr gibt es Familienführungen in den Schlössern Wörlitz, Oranienbaum, Mosigkau, Luisium.

Bei www.anhalt-dessau-wittenberg.de ist das ganze, umfangreiche Programm auch mit den Angeboten der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn ist online abrufbar.