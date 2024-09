Ein alkoholisierter 64-jähriger Audi-Fahrer hat auf der Schloßstraße in Oranienbaum einen Unfall verursacht, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Die Polizei beschlagnahmt seinen Führerschein.

Oranienbaum/MZ - Ein 64-jähriger Audi-Fahrer hat am Samstagabend auf der Schloßstraße in Oranienbaum einen Autounfall verursacht. Der Fahrer, der aus Wörlitz in Richtung Gräfenhainichen unterwegs war, stieß im Kreuzungsbereich zur Brauerstraße mit einem VW zusammen, der sich auf der Vorfahrtsstraße befand.

Durch den Aufprall wurde der Audi des Unfallverursachers über diese Kreuzung geschleudert und touchierte anschließend ein weiteres Fahrzeug. Die beiden Fahrerinnen der beteiligten Autos wurden leicht verletzt, während der Unfallverursacher unverletzt blieb.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,58 Promille, woraufhin eine Blutentnahme in der Polizeiwache Gräfenhainichen angeordnet wurde. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.