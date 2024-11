Auf der Kreisstraße 2024 zwischen Gaditz und Kemberg geriet eine alkoholisierte Fahrerin in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und rammte ein anderes Fahrzeug am Außenspiegel.

Kemberg/MZ - Auf der Kreisstraße 2024 ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie das Wittenberger Polizeirevier am Samstag mitteilte, ist eine 43-jährige Fahrerin eines VW Caddy gegen 21.20 Uhr aus Richtung Gaditz kommend in Richtung Kemberg gefahren und geriet dabei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW-Transporter.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden an den Außenspiegeln. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Caddy-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, ließ eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein der Frau sicher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.