Der Alaris Schmetterlingspark in Wittenberg startet am 1. April in seine nächste Saison. Was neu ist, worauf Besucher gespannt sein können und was es mit dem Landeszooverband auf sich hat.

Wittenberg/MZ. - Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, dass Georg Kersten Liebold die geflügelten Stars seines Alaris Schmetterlingsparks in Wittenberg eingesammelt, verpackt und ins niederländische Emmen transportiert hat. Dort befindet sich ein Park, der auch im Winter besucht werden kann und in dem die Wittenberger fröhlich weiterfliegen können, während in ihrem Herkunftstropenhaus die Winterpause einsetzt. Die wird jetzt beendet: An diesem Dienstag, 1. April, starten sie in der Rothemarkstraße in die neue Saison.