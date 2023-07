Wittenberg/mz - Eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Wittenberg bekam am vergangenen Montag einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Er gaukelte ihr vor, dass ihr Computer durch eine dritte Person unbefugt benutzt wird, informiert die Polizei.

Daraufhin sollte sie eine Zahlenkombination auf ihren Account eingeben, was sie letztendlich auch tat. In der weiteren Folge ließen sich einige Internetseiten nicht mehr öffnen. Daraufhin beendete die Geschädigte dann das Telefonat und musste feststellen, dass über ihr Amazon-Konto eine Bestellung im Wert von einhundert Euro aufgegeben wurde.

Schlechte Karten hatten andere Betrüger in der Auswahl eines ihrer potenziellen Opfer im Kreis Wittenberg. Am vergangenen Dienstagmorgen hat die betroffene Frau Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie sie den Beamten berichtete, sei sie am Vortag elektronisch angeschrieben worden mit den Worten: „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer“. Die Handynummer sollte sie speichern und eine WhatsApp-Nachricht verfassen. Was die verhinderten Betrüger nicht wussten: Die Frau hat keine Kinder. Damit war der Betrugsversuch offensichtlich. Sie reagierte nicht auf die Nachricht.