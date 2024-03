Cobbelsdorf/MZ. - Dieser 29. Februar war für die Kinder und Eltern in Cobbelsdorf und den umliegenden Coswiger Ortsteilen nicht nur wegen des seltenen Datums ein bemerkenswerter Tag. Denn mit Annette Podehl wurde nicht irgendjemand verabschiedet. Seit knapp zwei Jahrzehnten leitete sie die Kita Gänseblümchen. Bereits seit 1985 arbeitete sie dort. Annette Podehl habe so in der Ortschaft über die Jahre hinweg ihre Spuren hinterlassen. In Cobbelsdorf sei sie eigentlich überall nur als Tante Nette bekannt.

Kinder werden fehlen

„Die Kinder werden mir am allermeisten fehlen“, sagt sie, „und natürlich meine Kollegen.“ Eine Aussage, die ohne Zweifel auf Gegenseitigkeit beruht, denn während der Abschiedszeremonie, mit der sie am Donnerstag überrascht wurde, wurde es sehr emotional.

Schon als die Jungen und Mädchen im Krippenalter im Gänsemarsch und einer einzelnen Blume in den Händen hereinkamen, wurden die Augen Podehls feucht. Immer wieder kämpfte die 61-Jährige mit Tränen. Aber auch die Stimmen der Kleinen wirkten bei dem einen oder anderen recht zittrig, als sie allesamt sich persönlich bei ihrer Kita-Chefin bedankten. Dabei kam Podehl nicht umhin, die meisten der Kleinen noch einmal kräftig zu drücken.

47 Schützlinge

„Man hat jedes einzelne Kind auf seine besondere Weise gern“, sagt sie. Wegen der vielen unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer derzeit 47 Schützlinge – die sie gemeinsam mit ihrem Erzieherinnen-Team in Kita und Hort betreute – sei ihr Berufsalltag immer sehr abwechslungsreich gewesen.

Natürlich habe es auch Querelen gegeben und das eine oder andere Kind sei mal nicht zufrieden und perfekt artig gewesen, „aber wenn sie dann am nächsten Tag angerannt kommen und dich umarmen, ist alles vergessen.“ Gemeinsam mit allen Anwesenden interpretierten die Jungen und Mädchen den jüngsten Flippers-Erfolg mit eigenem Text und sangen: „Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre Annette.“

Ortsbürgermeister und Vater

Mit dem großen Blumenstrauß, den die Kinder überreicht hatten, konnte Ortsbürgermeister André Saage (SPD) nicht mithalten. Ihm sei es ein Bedürfnis gewesen, sich ebenfalls bei Podehl erkenntlich zu zeigen. Auch weil seine beiden Kinder ebenfalls bei Tante Nette in der Kita waren. Saage hielt es schlicht und verabschiedete sie schon zuvor im kleinen Rahmen. „Ich kann nur Danke sagen. Es tut mir leid, dass wir dich heute verabschieden müssen“, sagte Saage zur verdienten Kita-Chefin.

Neben Eltern und Mitarbeitern waren unter anderem auch die Elternvertretung der Bildungseinrichtung, der Personalrat der Stadtverwaltung und das Kultur- und Hauptamt der Stadt Coswig mit Vertretern vor Ort und bedankten sich für den langjährigen Einsatz.

Podehl – die im Übrigen noch bis vor kurzem Kalkenings hieß und von ihrem Mann nach 32-jähriger Partnerschaft vergangenes Jahr vor den Altar gebeten wurde – kann sich durchaus noch an ihre Anfänge in der Cobbelsdorfer Einrichtung erinnern. Sie berichtet, dass sie zunächst auch noch einen zweiten Job hatte und nach dem Betreuen der Kinder oft noch im hiesigen Kartoffelhaus kellnerte.

Große Herausforderungen

Aber auch die jüngsten Jahre hätten einige große Herausforderungen geboten. In allererster Linie denke sie dabei an die Corona-Zeit. Damals wurde der Bereich der Kindertagesstätte für 800.000 Euro grundsaniert auf einen Top-Standard gebracht. Ganze zwei Jahre lang musste Podehl gemeinsam mit ihrem Team die Betreuung in der alten Grundschule als Ausweichquartier organisieren.

Und in der eigentlichen Kita? „Haben wir damals alles noch einmal auf Links gedreht“, sagt Podehl und verleiht ihrer Freude darüber Ausdruck, dass sie die Kita in einem sehr guten Zustand übergeben könne. Auch ihre Nachfolgerin Dominique Hoffmann, die die Leitung offiziell am heutigen Freitag übernimmt, bedankte sich im übrigen – ebenfalls sehr emotional – bei ihrer scheidenden Chefin. Bereits seit 16 Jahren arbeitete Hoffmann an Podehls Seite.