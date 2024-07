Wittenberg/Schweinitz/MZ - Am 11. Juli beabsichtigte ein 86-jähriger Opel-Fahrer um 13.21 Uhr, von der Marktstraße kommend nach rechts auf die Dresdener Straße in Richtung Wittenberg abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, dessen 44-jähriger Fahrer die Dresdener Straße aus Richtung Mühlanger kommend in Richtung Wittenberg befuhr. Der Opel-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

Ein 61-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am 11. Juli um 15.41 Uhr in Wittenberg die Dessauer Straße in Richtung Coswig. Eine vor ihm befindliche 20-jährige Citroen-Fahrerin beabsichtigte, auf die Auffahrt zu einer dortigen Werkstatt zu fahren und bremste ihr Fahrzeug ab. Der Nissan-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt und medizinisch vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 17.40 Uhr beabsichtigte ein 94-jähriger Ford-Fahrer in Schweinitz, von einer parallel zur Fahrbahn befindlichen Parkbucht in den fließenden Verkehr der Straße Schweinitzer Markt einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Mopedfahrer, welcher die Straße Schweinitzer Markt in Richtung des geparkten Ford befuhr. Der Jugendliche kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.