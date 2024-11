Wittenberg/MZ - Die Polizei sucht Geschädigten nach einem Unfall: Am 23. Oktober befuhr ein 70-jähriger Skoda-Fahrer um 10.15 Uhr in Wittenberg den Parkplatz am Ärztehaus in der Sternstraße/Schillerstraße. Beim Einparken beschädigte er einen Pkw.

Im Anschluss verließ er den Unfallort unerlaubt und habe erst kurze Zeit später an seinem Fahrzeug den recht großen Schaden entdeckt. Daraufhin kehrte er zum Unfallort zurück. Der beschädigte Pkw befand sich noch vor Ort.

Die Polizei bittet den Fahrzeugführer oder Halter des geschädigten Pkw, sich unter 03491 / 4690 oder per Mail unter [email protected] zu melden.

Er suchte seine persönlichen Dokumente sowie die Versicherungskarte heraus, um sie dem Fahrzeugführer des geschädigten Fahrzeugs zu übergeben. Als der 70-Jährige wieder aufsah, war der Pkw verschwunden. Daraufhin begab sich der ältere Herr zum Polizeirevier, um den Unfall zu melden. Angaben zum geschädigten Fahrzeug konnte er nicht machen.