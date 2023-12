Ein Mann gibt an, in Coswig geschlagen worden zu sein.

Coswig/MZ - Ein 33-Jähriger aus Coswig wurde von einem Unbekannten geschlagen.

Der Mann teilte am 2. Dezember gegen 19:50 Uhr der Polizei mit, dass er in der Industriestraße in Coswig von einer unbekannten männlichen Person, welche in Begleitung einer Frau und eines Kindes gewesen sei, geschlagen wurde. Bei der Anzeigenaufnahme wurde des Weiteren bekannt, dass der 33-jährige Geschädigte zur Tatzeit mit dem Fahrrad fuhr.

Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde bei dem 33-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen vorläufigen Wert von 1,91 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Außerdem konnten in dem mitgeführten Rucksack des 33-Jährigen Betäubungsmittel festgestellt werden. Diese wurden beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.