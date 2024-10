In einer Regionalbahn auf der Strecke von Wittenberg nach Dessau hat die Bundespolizei einen 30-Jährigen kontrolliert, der einen offenen Haftbefehl hatte. Warum er gesucht wurde.

30-Jähriger in S-Bahn von Wittenberg nach Dessau per Haftbefehl gesucht

Wittenberg/MZ - Die Bundespolizei hat am Samstag in einer Regionalbahn auf der Strecke Lutherstadt Wittenberg – Dessau einen 30-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Wie die Polizei mitteilte, ergab eine Kontrolle gegen 12.20 Uhr, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag. Das Amtsgericht Zerbst hatte ihn im Januar wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt.

Da er die Strafe nicht beglich und den Strafantritt verweigerte, erging im August ein Haftbefehl. Der 30-Jährige beglich die Geldstrafe vor Ort und durfte er seine Reise fortsetzen.