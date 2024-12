Wittenberg/MZ. - Die Lutherstadt Wittenberg will zukünftig auf einem Prozent des Gemeindegebietes die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ermöglichen. So entschied der Stadtrat in seiner Sitzung am 18. Dezember. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtfläche von rund 242 Hektar, bei einer Gesamtfläche der Stadt von 24.178 Hektar.

