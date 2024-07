Ein Mann belästigt in Wittenberg eine junge Frau. Später randaliert er.

23-Jährige wird sexuell belästigt - Täter randaliert in Wittenberg

Wittenberg/MZ - In einem Einkaufsmarkt in Wittenberg ist am Dienstag, gegen 16.20 Uhr eine 23-jährige Mitarbeiterin von einem 51-jährigen Mann durch sexuell anstößige Handlungen und Äußerungen belästigt und beleidigt worden.

Die junge Frau verhielt sich laut Polizei richtig, indem sie eine Strafanzeige gegen den Täter aus Berlin erstattet. Gegen 20.20 Uhr bekam es der Mann noch einmal mit der Polizei zu tun. Er entwendete von einem Innenhof in der Wittenberger Töpferstraße einen Schirmständer. Diesen warf er einige Meter weiter in ein Gebäudefenster einer Wittenberger Gesellschaft. Anschließend verließ er den Tatort. Das Fenster und der Schirmständer wurden erheblich beschädigt. Aufmerksame Bürger hatten den Tathergang beobachtet und konnten der Polizei Angaben zum Aufenthalt des Täters machen. Gegen den schon polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.