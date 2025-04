Der Pkw kam in Holleben von der Straße ab und krachte in einen Erdwall.

Holleben/MZ - Am späten Sonntagabend ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße an der Ecke zur Karl-Liebknecht-Straße in Holleben ein schwerer Unfall.

Ein Auto kam gegen 22.15 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Die beiden Verletzten kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz waren bis 0.15 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Teutschenthal, Angersdorf und Holleben. Die Ernst-Thälmann-Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.