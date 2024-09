Noch kein WLAN vorhanden 20 Jahre Internat in Wittenberg: Welche Erneuerungen geplant sind

Ein Internat in Wittenberg feiert sein 20-jähriges Bestehen und bietet Azubis aus ganz Deutschland ein Zuhause. Welche Azubis dort schlafen, warum es mehr als nur eine Unterkunft ist und was für Erneuerungen in Zukunft anstehen.