Wittenberg/MZ - Eine 19-jährige Opel-Fahrerin hat am Montagabend, 3. Februar 2025, in Wittenberg einen Unfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Nach Angaben von Zeugen befuhr die Frau um 17.05 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Katharinenstraße, als sie beabsichtigte, nach links in diese abzubiegen. Dabei verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr den Bordstein, den Fußweg sowie den angrenzenden Grünstreifen. In der Folge kollidierte sie mit einem Zaun.

Trotz des verursachten Sachschadens an dem Zaun und einer daran angebrachten Warnbake fuhr die Fahrerin weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschienen sowohl die Fahrerin als auch der Fahrzeughalter an der Unfallstelle. „Die 19-jährige Fahrerin gab an, aus Panik den Unfallort verlassen zu haben“, teilt eine Sprecherin vom Wittenberger Polizeirevier mit.

Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt.