In Wittenberg wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war mit dem Fahrrad unterwegs.

17-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wittenberg verletzt

Wittenberg/MZ - Eigenen Angaben zufolge befuhr der 34-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz am Mittwoch, 4.Oktober, um 12.35 Uhr in Wittenberg die Glöcknerstraße aus Richtung Friedrichstraße kommend in Richtung Annendorfer Straße mit der Absicht, nach rechts auf diese abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Radfahrer, welcher die Annendorfer Straße aus Richtung Triftbrücke kommend in Richtung Lerchenbergstraße auf dem linken Radweg befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch versorgt. Am Pkw entstand Sachschaden.