In Wittenberg ereignete sich ein Unfall. Deshalb musste eine 15-Jährige ins Krankenhaus. Was geschehen ist.

Unfall in Wittenberg

In Wittenberg ist ein Auto mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen.

Wittenberg/MZ - Der 21-jährige Fahrer eines VW befuhr am 21. November um 06.55 Uhr in Wittenberg die Dobschützstraße aus Richtung Amtsgerichtskreuzung kommend in Richtung Kleine Rothemarkstraße.

In Höhe des Poetenwegs nahm er, eigenen Angaben zufolge, eine Radfahrerin wahr, welche den Geh- und Radweg befuhr und sich umschaute. Plötzlich sei sie auf die Fahrbahn gefahren. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kam der VW-Fahrer auf Grund der rutschigen Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen, sodass es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt und zur Untersuchung und gegebenenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.