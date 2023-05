Wittenberg/MZ - Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Wittenberger Hafenpromenade ausgeraubt worden. Laut Polizei soll der Junge gegen 13.45 auf dem Elberadweg von Piesteritz in Richtung Innenstadt gefahren sein, als sich ihm in Höhe des Obi-Baumarktes zwei Jugendliche in den Weg stellten. Er sei zum Anhalten gezwungen worden. Der jüngere Täter soll dann versucht haben, ihn vom Fahrrad zu schubsen. Dem 14-Jährigen gelang es noch, selbst vom Sattel zu steigen, dann sei er zu Boden gestoßen und getreten worden.

Die Täter sollen daraufhin den Rucksack des Jugendlichen durchsucht und mehrere persönliche Gegenstände an sich genommen haben. Anschließend soll der jüngere Täter mit dem Fahrrad des Geschädigten in Richtung des Aldi-Marktes gefahren sein. Der ältere Täter sei dabei auf dem Gepäckträger des Fahrrads mitgefahren. Beide sollen gegen 15.15 Uhr in der Berliner Straße, Ecke Schillerstraße gesehen worden sein, eine Polizeistreife konnte sie aber nicht finden.

Das Opfer beschrieb den jüngeren Täter als etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank, mit dunklem Kapuzenpullover, schwarzen Sneakern und Sonnenbrille. Den älteren schätzte er auf etwa 19 bis 20 Jahre, ebenfalls schlank und an die 1,90 Meter groß. Auch er sei mit einer Kapuze vermummt gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter (03491) 4690 oder [email protected] zu melden.