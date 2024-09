Zum Springreiten in Patzschwig lädt an diesem Wochenende der Verein "Wiesengrund".

Patzschwig/MZ. - Auch in diesem Jahr veranstaltet der Reitverein „Wiesengrund Bad Schmiedeberg“ ein traditionelles Reitturnier. Vom 13. bis 15. September werden auf der Reitanlage in Patzschwig die Wettbewerbe um Sieger- und Preisschleifen ausgetragen.

Am vergangenen Sonntag wurden bereits unter besten Bedingungen, aber hochsommerlichen Temperaturen, zwölf Dressur-, sowie Kinder- und Jugendprüfungen ausgetragen. Hierfür waren Teilnehmer aus dem gesamten mitteldeutschen Raum angereist. Auch zahlreiche Reiter aus dem Landkreis Wittenberg konnten sich Siege und Platzierungen sichern. Zudem wurden die Kreismeister im Dressurreiten ermittelt.

An diesem Wochenende geht es hauptsächlich um die Springreiter. Es wird die dritte Kreismeisterwertung im Springreiten sein. Es gibt insgesamt 24 Prüfungen der Klassen E bis S. Davon werden auf dem Hauptplatz 15 Springen und in der Reithalle neun Dressur- und Jugendprüfungen stattfinden. Besonders stolz seien die Veranstalter darauf, dass es in diesem Jahr wieder zwei Springen der schweren Klasse gibt, hebt Katrin Sprung vom Vereinsvorstand hervor. „Das lockt eine besonders leistungsstarke Besetzung an Reitern mit sehr guten Pferden an.“

Am Samstagabend ist das Qualifikationsspringen für das internationale „Partner Pferd Turnier“, welches alljährlich im Januar in Leipzig stattfindet; und das zweite Springen wird wieder der „Große Preis vom Wiesengrund“ am Sonntagnachmittag sein. Die Austragung des „Dübener Heide Cups“ ist nun schon eine Tradition. Das ist eine Serie aus drei A-Springen mit einem Finale am Sonntag. Hierfür haben sich drei Unternehmen der Region zusammengefunden, um den Reitsport im Landkreis zu fördern. Aber auch die Förderung der jüngsten Reiter kommt laut Katrin Sprung nicht zu kurz. Für Kinder und Jugendliche sind Reiterwettbewerbe sowie E-Springen und E-Dressuren ausgeschrieben. Erstmals wird in diesem Jahr auch eine „Hobby-Horsing“-Prüfung für die Jüngsten ausgetragen. Die Wettkämpfe beginnen am Freitag um 11.30 Uhr und am Sonnabend um 8 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr.

Neben den Wettbewerben gibt es wieder ein kleines Schauprogramm. Kleine Gäste können auf einem Pony reiten.