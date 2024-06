Bei einem Unfall in Lützen sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Wo sich die Kollision genau ereignet hat.

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem schweren Unfall in Lützen im Burgenlandkreis gerufen worden (Symbolfoto).

Lützen/MZ. - Bei einer Pkw-Kollision in der Ernst-Thälmann-Straße in Lützen sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Zudem ist an den beteiligten Fahrzeugen großer Schaden entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach waren die zwei Autos gegen 17 Uhr „frontal seitlich“ zusammengestoßen. Einer der Pkw sei auf ein weiteres Fahrzeug geschoben worden. Die Thälmannstraße – als Teil der B 87 eine wichtige Ortsdurchfahrt – musste für Unfallaufnahme und für Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.