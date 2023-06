In Hohenmölsen wird am Sonnabend auf verschiedene Weise des DDR-Aufstandes vom 17. Juni 1953 gedacht.

Hohenmölsen/MZ - Auch wenn die Kirchen nicht am DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 beteiligt gewesen sind, bekamen sie dessen Folgen zu spüren. Es begann eine Art „Christenverfolgung in der DDR“, wie Hohenmölsens Pfarrer Johannes Rohr sagt. In den Gemeinden seien seitens des DDR-Regimes westdeutsche Spione vermutet worden. Als Gegenpol zur Konfirmation sei deshalb 1954 auch die Jugendweihe in der DDR eingeführt worden.

Vor allem die Jugendorganisation der Kirche, die sogenannte Junge Gemeinde, rückte in den Blickpunkt des Staates – Schülerinnen und Schüler wurden unter Druck gesetzt, sich von der Jungen Gemeinde und ihrem Glauben zu lösen, sonst hätte man ihnen etwa ein Studium verwehrt. „Auch meine Mutter war Mitglied der Jungen Gemeinde und hat aus diesem Grund viel Ausgrenzung in der Schule erfahren. Sie sollte sich von ihrem Glauben distanzieren“, sagt Elisa Prudlik.

Tafeln zeigen Konflikt zwischen Kirche und Staat

Die 18-jährige Hohenmölsenerin ist heute Mitglied der Jungen Gemeinde in der Drei-Türme-Stadt. Schon allein aufgrund der Erfahrungen, die ihre Mutter einst gemacht hat, interessiert sie sich dafür, wie die Junge Gemeinde in der DDR existiert hat. Passend dazu wird an diesem Sonnabend anlässlich des 70. Jahrestags des Volksaufstands in der DDR, der damals von der Sowjetarmee niedergeschlagen wurde, um 18 Uhr eine Ausstellung in der Stadtkirche eröffnet. Diese trägt den Namen „Bekenntniszeichen - Die junge Gemeinde in der DDR“. 20 Rolltafeln werfen dabei einen Blick auf den Konflikt zwischen Kirche und Staat. Die Tafeln hat die evangelische Kirche vom Martin-Luther-King-Zentrum ausgeliehen, wie Rohr sagt.

Junge-Gemeinde-Mitglieder gab es damals vor allem in den Großstädten wie Leipzig oder Halle – dort, wo es viele junge Menschen gab. Aber auch in Langendorf und im ehemaligen Grunau bei Hohenmölsen gab es sie. „Man traf sich, um offen zu diskutieren. Die Kirche war ein Freiraum, wo das ging“, erzählt Johannes Rohr. Viele Akteure der friedlichen Revolution von 1989 hätten ihre Wurzeln in der Jungen Gemeinde und gehörten zu den Ersten, die sich Bürgerbewegungen und demokratischen Parteien anschlossen.

Junge Gemeinde in Hohenmölsen: Wöchentliche Treffen

Heute ist die Situation eine ganz andere. In Hohenmölsen besteht die Junge Gemeinde aus acht Mitgliedern. Elisa Prudlik ist seit 2018 dabei. „Wir treffen uns wöchentlich und diskutieren verschiedene Themen – kirchliche, aber auch politische wie aktuell den Ukraine-Krieg. Auch kochen wir dabei immer und spielen Spiele“, sagt die frischgebackene Abiturientin, die schon seit ihrer Kindheit mit der Kirche verbunden ist und zunächst am Krippenspiel mitgewirkt hat. „Da ist man dann automatisch in die Junge Gemeinde reingerutscht und so hat sich auch ein Freundeskreis gebildet“, plaudert die 18-Jährige.

Die Erwachsenen lassen dem Kirchennachwuchs dabei seine Freiräume. „Die Jugendlichen sollen ihren Weg gehen“, sagt Johannes Rohr. Auch, wenn dieser für Elisa Prudlik nun erstmal eine andere Richtung einschlagen wird. Sie zieht demnächst nach Leipzig, um dort ein Umwelttechnik-Studium zu beginnen. Auch wenn sie an den Treffen der Jungen Gemeinde dann nicht mehr teilnehmen wird können, will sie der Hohenmölsener Kirchengemeinde etwa über das weihnachtliche Krippenspiel weiter verbunden bleiben.

Friedensgebet, -konzert und Grillwettbewerb

Die Eröffnung der Ausstellung ist aber nur ein Teil des Gedenkens anlässlich des 70. Jahrestages des DDR-Aufstands am 17. Juni 1953. Um 17.30 Uhr gibt es ein Friedensgebet, in dem an den Volksaufstand erinnert wird. „Es gehört viel Mut dazu, mit Steinen gegen Panzer zu kämpfen“, sagt Johannes Rohr über den Aufstand. Auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden die Veranstaltung in der Hohenmölsener Stadtkirche besuchen, genauso wie die junge Gemeinde aus Hohenmölsen und Zeitz – etwa 30 Jugendliche werden erwartet. Die liefern sich im Anschluss einen Grillwettbewerb.

Für 19 Uhr ist zudem noch ein Friedenskonzert geplant. Ludwig Frankmar aus Schweden wird dabei ein Solokonzert mit einem Barockcello geben und Werke von Johann Sebastian Bach und des italienischen Frühbarocks präsentieren. Der Eintritt ist frei. „Es wird also ein buntes Programm für alle Generationen geben“, so der Pfarrer.

Die Ausstellung kann bis zum 9. Juli täglich zwischen 9 und 16 Uhr kostenfrei in der Stadtkirche besichtigt werden.