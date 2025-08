Zugleich Feste beim Sportverein und am Mondsee

Konkurrenz in Hohenmölsen?

Ein Turnier mit vier Gastmannschaften richtete die Abteilung Volleyball des SV Hohenmölsen am Samstag aus.

Hohenmölsen - Gleich zwei Veranstaltungen in und um Hohenmölsen haben am Wochenende ihre Besucher begeistert. „Super besucht, geile Stimmung“, sagte Holger Köhler, Vorsitzender des SV 1919 Hohenmölsen, über das Sportfest des Vereins. Das habe zwar am Freitagabend mit einem Regenschauer begonnen, die anschließende „Funky Night“ habe das aber mehr als aufgewogen.