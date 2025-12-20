Jens Fölsche stellt handgefertigte Holzwaren her und bietet sie auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt an. Welches Material er bevorzugt und was man bei ihm alles kaufen kann.

Zu Gast auf Weißenfelser Weihnachtsmarkt: Mit welchem besonderen Holz dieser Handwerker arbeitet

Jens Fölsche bei seiner Arbeit im Kunst- und Handwerkerdorf des Weißenfelser Weihnachtsmarkts

Weißenfels/MZ - Die Späne fliegen nur so am Stand von Jens Fölsche, denn der Mann arbeitet hochkonzentriert an seiner Drechselmaschine. Währenddessen verkauft seine Frau Helge die von ihrem Mann hergestellten Holzwaren. Das geschieht aktuell im Kunst- und Handwerkerdorf, das dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt angegliedert und noch bis Sonntag, 21. Dezember, geöffnet ist.