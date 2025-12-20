Vorweihnachtszeit im Burgenlandkreis Zu Gast auf Weißenfelser Weihnachtsmarkt: Mit welchem besonderen Holz dieser Handwerker arbeitet
Jens Fölsche stellt handgefertigte Holzwaren her und bietet sie auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt an. Welches Material er bevorzugt und was man bei ihm alles kaufen kann.
Weißenfels/MZ - Die Späne fliegen nur so am Stand von Jens Fölsche, denn der Mann arbeitet hochkonzentriert an seiner Drechselmaschine. Währenddessen verkauft seine Frau Helge die von ihrem Mann hergestellten Holzwaren. Das geschieht aktuell im Kunst- und Handwerkerdorf, das dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt angegliedert und noch bis Sonntag, 21. Dezember, geöffnet ist.