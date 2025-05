Landtagswahl 2026: AfD nominiert Herausforderer von Elke Simon-Kuch Zeitzer soll Landtagsmandat in Weißenfels erobern

Bei der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt will die AfD an der CDU vorbeiziehen. Auch in Weißenfels. Dort ist nun klar, auf wen die Partei dabei setzt.