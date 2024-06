Teuchern - Schulterblick, Handzeichen, Abbiegen – sitzen diese Abläufe bei jedem perfekt? Bei der Fahrradprüfung in Teuchern wurde auf diese Dinge und vieles andere sehr genau geachtet. Rund 200 Prüflinge aus verschiednen Schulen des Burgenlandkreises waren in dieser Saison wieder in den Verkehrsgarten der Verkehrswacht Hohenmölsen/Teuchern gekommen, um ihre Fahrradprüfung abzulegen. Sie soll die Kinder befähigen, am Straßenverkehr teilzunehmen.

In der Regel wird die Prüfung in der vierten Klasse abgelegt. Mit der Beuditzschule aus Weißenfels kam zum letzten Prüfungstermin vor den Sommerferien aber eine fünfte Klasse in den Verkehrsgarten. „Viele Kinder haben die Prüfung in der vierten Klasse nicht gemacht“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin Franziska Walter. „Darum wollten wir das nachholen.“

Motorische Defizite bei vielen Kindern

„Neben einem Theorieteil, auf den sich die Kinder bereits im Vorfeld in ihren Schulen vorbereitet haben, besteht die Prüfung aus einem Praxistest in unserem Verkehrsparcour“, erklärt Hans Ullrich Thiemann von der Verkehrswacht. „Zunächst laufen wir die Strecke mit den Kindern gemeinsam ab, weisen nochmals auf die Rechts-Links-Regeln und die Handzeichen hin.. Anschließend legen die Kinder eine zehnminütige Prüfungsfahrt durch den Verkehrsgarten ab. „Da darf dann kein Fehler passieren, sonst ist man durchgefallen.“

Und das passiert laut Thiemann immer mehr Kindern. „Die Durchfallquote liegt bei zehn Prozent und ist damit sehr hoch.“ Dabei gehe es um übersehene Stoppschilder, nicht beachtete Vorfahrten, das Übersehen roter Ampeln oder vergessene Handzeichen. „Sicherlich spielt bei manchen auch die Prüfungsangst eine Rolle“, so Thiemann. Was aber am meisten auffällt: „Die Zahl der Kinder, die motorisch gar nicht in der Lage sind, Fahrrad zu fahren, steigt immer mehr.“ Davon betroffen seien vor allem Kinder von Schulen, die in Stadtgebieten liegen. „Hier fehlt einfach die Fahrpraxis“, so Thiemann.

Mehr Praxisübungen wirken sich positiv aus

In der mangelnden Fahrpraxis vieler Kinder sieht auch Vereinsvorsitzender Rainer Zimmermann ein Problem. „Schulkinder aus Teuchern haben regelmäßig die Möglichkeit, hier im Verkehrsgarten zu üben und bestehen die Radprüfung in der Regel mühelos“. Neben Schulen sieht Zimmermann hier die Eltern gefordert, die Praxis zum Beispiel auf Radtouren mit den Kindern zu festigen. „Dabei sollten die Kenntnisse von Verkehrszeichen, Vorfahrtsregeln und Handzeichen regelmäßig angewandt werden, und zwar nicht nur auf Radwegen, sondern auch mal in verkehrsberuhigten Straßen.“

Vor allem sei es wichtig, mit der Verkehrserziehung frühzeitig zu beginnen. Schon vor der Fahrradprüfung besuchen daher viele Grundschulen aus dem Burgenlandkreis den Verkehrsgarten. In dieser Saison waren es laut Thiemann 869 Schulkinder seit April. Außerdem wurden in dieser Saison auch wieder insgesamt vier Busschulungen durchgeführt, bei denen es um das Verhalten im Bus und an Bushaltestellen geht.

Ehrenamtliche Helfer Gesucht

„Unser Terminkalender ist bis Oktober randvoll“, so Thiemann. Denn während der Sommerferien gehen er und neun weitere aktive Mitglieder der Verkehrswacht in die Kitas der Region, um dort die Veranstaltung „Kinder im Straßenverkehr“ (KiS) durchzuführen. Zimmermann: „Um die Arbeit der Verkehrswacht künftig in der gleichen Qualität fortführen zu können, benötigen wir allerdings dringend neue engagierte Helfer, um die Termine auf vielen Schultern verteilen zu können.“ Nur so können weiterhin so viele Kinder für den Straßenverkehr trainieren – und das kann im Zweifel lebenswichtig sein.