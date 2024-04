Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Noch ist es nur ein großes Betongerüst, welches weit sichtbar in der Weißenfelser Marie-Curie-Straße in die Höhe ragt. Und manch aufmerksamer Weißenfelser mag sich fragen, was in dem Rohbau unmittelbar an den Auffahrten zur B91 und A9 entstehen soll.